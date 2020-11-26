О том, что Европарламент призвал ЕС ввести санкции против Турции





Обратим внимание на тот факт, что эту резолюцию поддержали 631 депутат. Да и против проголосовали трое. В этой ситуации 59 человек воздержались.

Да, кстати, необходимость введения санкций связана с односторонними и незаконными действиями Турции.

В частности, представители Европарламента убеждены том, что решение кипрской проблемы реально только на основе федерации между турецкой и греческой общинами.

Дальше вопрос о санкциях против Анкары планируют решить 10-11 декабря на саммите глав государств ЕС.

Текст: Т. Сокот



