О том, что Турция пообещала ответить США на санкции по причине С-400





В заявлении скаано о том, что Анкара действительно "осуждает и отвергает" решение Вашингтона, а также что утверждения об уязвимости систем НАТО по причине закупки российской техники технически не обоснованы.

В сообщении по этому поводу сказано следующее: "Турция по своему усмотрению предпримет необходимые шаги".

Одновременно Штаты призвали пересмотреть введенные ограничительные меры. Они таке планируют начать диалог.

Текст: Т. Сокот