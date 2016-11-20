Ученые рассказали, как побороть чувство голода и не допустить ожирения
Международная группа ученых провела исследование природы чувства голода, результаты которого опубликованы и в журнале Medical Daily. Ученые считают, что одно из основных чувств в далеком прошлом было призвано напоминать о еде, чтобы обеспечить организм необходимой энергией.
В наши дни голод все чаще не связан с реальной потребностью организма в получении питательной пище. Например, люди с избыточным весом хотят есть из-за того, что мало двигаются и не растрачивают энергию, ее большая часть откладывается в запас.
Есть больше, чем действительно требуется, заставляет
развитая мускулатура. Мышцы сжигают накопленную энергию даже тогда, когда не
работают активно. Из-за повышенного метаболизма человек чаще и сильнее испытывает
голод.
Причинами ожирения становится нерегулярное питание и недостаточная
двигательная активность. При хаотических приемах пищи жировая ткань становится своеобразным
депо – внутренним источником нерастраченной энергии. Чтобы избежать набора веса,
ученые советуют есть каждые 2-3 часа небольшими порциями и выполнять каждый
день несложные физические упражнения.
Текст: Е. Скобелева