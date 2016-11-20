Ученые рассказали, как побороть чувство голода и не допустить ожирения

В наши дни голод все чаще не связан с реальной потребностью организма в получении питательной пище. Например, люди с избыточным весом хотят есть из-за того, что мало двигаются и не растрачивают энергию, ее большая часть откладывается в запас.

Есть больше, чем действительно требуется, заставляет развитая мускулатура. Мышцы сжигают накопленную энергию даже тогда, когда не работают активно. Из-за повышенного метаболизма человек чаще и сильнее испытывает голод.

Причинами ожирения становится нерегулярное питание и недостаточная двигательная активность. При хаотических приемах пищи жировая ткань становится своеобразным депо – внутренним источником нерастраченной энергии. Чтобы избежать набора веса, ученые советуют есть каждые 2-3 часа небольшими порциями и выполнять каждый день несложные физические упражнения.

Текст: Е. Скобелева