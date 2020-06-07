Ученые о том, какие люди обречены на ожирение

Для этого эксперты занимались сбором информации о двух с половиной тысячах человек, которые ранее на протяжении четверти века принимали участвие в ином исследовании.



Да и вероятность развития ожирения приблизительно на 80 процентов определяется факторами окружающей среды. Это экология, круг общения и многое другое.

Генетика тоже играла значимую, однако сравнительно меньшую роль. Таково мнение ученых. От нее риск ожирения зависит лишь на 13,6 процента.

По мнению специалистов, основная причина ожирения - генетика становится лишь среди людей, страдающих от редких наследственных болезней, которые провоцируют набор лишнего веса.

Текст: Т. Сокот



