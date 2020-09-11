Коронавирус: Израиль рассматривает общенациональную изоляцию как всплеск случаев заболевания





В среду министерство здравоохранения сообщило о 3904 новых случаях заболевания, что стало новым дневным рекордом, в результате чего общее число заболевших достигло 142 582 человека. Число погибших также увеличилось на 11 до 1054.

Неделя ночного комендантского часа и закрытия школ началась во вторник в 40 «красных» районах с самым высоким уровнем инфицирования.

Чиновники здравоохранения теперь рекомендуют карантин на месяц.

Израильские СМИ заявили, что предлагаемая изоляция может вступить в силу в четверг - за день до еврейского новогоднего фестиваля Рош ха-Шана - и будет включать закрытие школ, ресторанов, торговых центров, рынков и мест проведения мероприятий.

Другой рассматриваемый вариант - это так называемое «дышащее» закрытие, при котором предприятия закроются на несколько недель, но движение будет менее ограничено.

Текст: Т. Сокот



