Covid: Аргентина вводит новую изоляцию, поскольку увеличивается число случаев заболевания
22.05.2021 23:02 / Общество / Прочли: 295 человек
На фото продавец ждет покупателей на Центральном рынке в Буэнос-Айресе, Аргентина, в субботу, 3 апреля 2020 г.
Предприятиям основных продуктов питания разрешено открыться в течение девятидневного закрытия.
Аргентина начала новую девятидневную изоляцию на фоне возобновления случаев коронавируса и медленного развертывания вакцины.
Президент Альберто Фернандес проинформировал общественность о том, что страна переживает худший момент пандемии.
За последнюю неделю зарегистрировано более 35 000 новых случаев в день.
В пятницу в Латинской Америке и Карибском бассейне умер один миллион случаев смерти от коронавируса, что составляет почти 30% от общего числа случаев смерти в мире.
Новый запрет в Аргентине позволяет супермаркетам и важным предприятиям оставаться открытыми, обучение в школе приостановлено. Рестораны могут предоставлять только услуги доставки на дом, люди могут выходить на улицу только до 18:00, находясь поблизости от своего дома.
Ограничения действуют в течение относительно короткого периода на фоне опасений по поводу воздействия на неформальную рабочую силу и более бедные домохозяйства с ограниченным доступом в Интернет.
В прошлом году экономика Аргентины сократилась почти на 10%, отчасти из-за изоляции.
«Я понимаю, что подобные ограничения создают трудности», - сказал президент Фернандес. Он добавил: «Столкнувшись с этой реальностью, нет другого выбора, кроме как выбрать сохранение жизни».
Аргентина была одной из первых стран, заключивших соглашение с Россией об использовании ее вакцины Sputnik V.
В прошлом году в стране был введен один из самых продолжительных в мире карантин - с марта по июль. Иногда запрещался выгул собак. Границы были закрыты досрочно, а коммерческие полеты в страну запретили на семь месяцев.
Тем не менее, зарегистрировано 3,4 миллиона случаев заболевания и 73 тысячи смертей. Ранее на этой неделе ежедневная смертность достигла нового внутреннего рекорда - 745 человек, в то время как палаты интенсивной терапии достигли самого высокого уровня заполняемости с начала пандемии.
Говорят, что за нынешней вспышкой стоит безудержный бразильский вариант.
Президент пообещал экономическую помощь отраслям, пострадавшим от новых ограничений. Он также сказал, что в пути находится более пяти миллионов доз вакцин AstraZeneca и Sputnik V.
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
Covid: Китай наносит ответный удар, поскольку США пересматривают теорию утечки из лабораторий Ухани
27.05.2021 22:04 / В миреСотрудники службы безопасности следят за пределами Уханьского института вирусологии во время визита группы Все...
Ормузский пролив: США обстреляли иранские лодки в Персидском заливе
27.05.2021 20:42 / В миреПодводная лодка с управляемыми ракетами USS Georgia проходит через Ормузский пролив с ракетными крейсерами USS...
Белорусские тюрьмы: истории страха и насилия
27.05.2021 20:12 / КриминалСкорая помощь въехала в следственный изолятор Минска, 13 августа 2020 г.Многие из задержанных в Минске в авгус...
Насилие в Иерусалиме: после ракетных обстрелов по Газе обрушились смертельные удары с воздуха
27.05.2021 19:57 / В миреИзраильские военные нанесли авиаудары по сектору Газа, 10 мая 2021 г....
Сомали согласовала путь к президентским выборам
27.05.2021 19:33 / ПолитикаПолномочия президента Фармаджо истекли в феврале. ...
Строительная площадка Amazon снова приостановилась
27.05.2021 19:30 / КриминалAmazon снова временно приостановила строительство нового склада в США после того, как на этом месте обнаружили...
Интернет-магазины: ловушка нашей жизни или маст-хэв?!
27.05.2021 11:12 / ОбществоВ наши дни многие финансовые и торговые операции проводятся посредством компьютерных сетей, а основным инструм...
Covid: Пакистан ввел частичную изоляцию в связи с праздником Курбан-байрам
26.05.2021 22:40 / ПроисшествияАпрель стал самым смертоносным месяцем пандемии для Пакистана, подтверждено более 3000 смертей....
Посредники государственного переворота встретились с военными лидерами Мали
26.05.2021 22:31 / В миреБывший президент Нигерии Гудлак Джонатан прибывает в отель в Бамако, Мали - 26 мая 2021 года....
Боевики убивают нигерийских полицейских на волне насилия
26.05.2021 09:53 / В миреПо меньшей мере четыре полицейских убиты в результате последнего нападения на полицейские участки на юго-восто...
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар