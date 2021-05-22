Covid: Аргентина вводит новую изоляцию, поскольку увеличивается число случаев заболевания





Предприятиям основных продуктов питания разрешено открыться в течение девятидневного закрытия.

Аргентина начала новую девятидневную изоляцию на фоне возобновления случаев коронавируса и медленного развертывания вакцины.

Президент Альберто Фернандес проинформировал общественность о том, что страна переживает худший момент пандемии.

За последнюю неделю зарегистрировано более 35 000 новых случаев в день.

В пятницу в Латинской Америке и Карибском бассейне умер один миллион случаев смерти от коронавируса, что составляет почти 30% от общего числа случаев смерти в мире.

Новый запрет в Аргентине позволяет супермаркетам и важным предприятиям оставаться открытыми, обучение в школе приостановлено. Рестораны могут предоставлять только услуги доставки на дом, люди могут выходить на улицу только до 18:00, находясь поблизости от своего дома.

Ограничения действуют в течение относительно короткого периода на фоне опасений по поводу воздействия на неформальную рабочую силу и более бедные домохозяйства с ограниченным доступом в Интернет.

В прошлом году экономика Аргентины сократилась почти на 10%, отчасти из-за изоляции.

«Я понимаю, что подобные ограничения создают трудности», - сказал президент Фернандес. Он добавил: «Столкнувшись с этой реальностью, нет другого выбора, кроме как выбрать сохранение жизни».

Аргентина была одной из первых стран, заключивших соглашение с Россией об использовании ее вакцины Sputnik V.

В прошлом году в стране был введен один из самых продолжительных в мире карантин - с марта по июль. Иногда запрещался выгул собак. Границы были закрыты досрочно, а коммерческие полеты в страну запретили на семь месяцев.

Тем не менее, зарегистрировано 3,4 миллиона случаев заболевания и 73 тысячи смертей. Ранее на этой неделе ежедневная смертность достигла нового внутреннего рекорда - 745 человек, в то время как палаты интенсивной терапии достигли самого высокого уровня заполняемости с начала пандемии.

Говорят, что за нынешней вспышкой стоит безудержный бразильский вариант.

Президент пообещал экономическую помощь отраслям, пострадавшим от новых ограничений. Он также сказал, что в пути находится более пяти миллионов доз вакцин AstraZeneca и Sputnik V.



