Журналист из США удивлен позитивным отношением эстонцев к русским

Он говорит, что еще пять лет назад в этом прибалтийском государстве большинство настроено отрицательно ко многому, что имеет отношение к РФ.







Виджая Махешвари, возвращаясь в Эстонию спустя пять лет из России, в итоге оказался приятно удивлен "непринужденным и раскованным" поведением эстонских граждан. Дело в том, что они говорили по-русски.





Махешвари по этому поводу пишет следующее: "Если раньше в отношениях с Россией Эстония была одним из самых агрессивных государств, то теперь она стала региональным голубем мира".





Он обратил внимание общественности на слова своего товарища - местного жителя. Тот говорит, что в стране действительно перезагрузились отношения с Россией. В частности, здесь намного лучше относиться к русскому языку.





Ранее президент страны Керсти Кальюлайд со своим аппаратом провела в городе Нарве, который принято считать самым русским в Эстонии, несколько недель. Она в такой способ предприняла попытку "сломать некоторые стереотипы населения".





Текст: Т. Сокот



