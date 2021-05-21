Covid: сомнения в отношении вакцины в Австралии беспокоят медицинских экспертов





На этой неделе опрос показал, что около одной трети австралийцев заявили, что они вряд ли будут вакцинированы.

Осторожность в основном связана с побочными эффектами и отсутствием срочности, учитывая низкий уровень инфицирования в Австралии.

Нерешительность грозит сорвать планы по открытию границ, которые должны оставаться закрытыми до середины 2022 года.

Стране с населением почти 26 миллионов человек удалось предотвратить крупные вспышки болезни за счет строгого пограничного и карантинного контроля, а также путем периодического введения карантина.

Австралия - одно из немногих мест в мире, где нет широко распространенной передачи Covid среди населения.

Сочетание страха и самоуспокоенности по поводу предполагаемого риска, связанного с вирусом, привело к нерешительности среди некоторых австралийцев.

Опрос показал, что те, кто сомневался в вакцинации, больше всего беспокоились о возможных побочных эффектах.

Внедрение вакцины в Австралии отложили после того, как регулирующие органы посоветовали ограничить использование вакцины AstraZeneca - основной вакцины страны - из-за случаев появления редких тромбов, связанных с этим видом вакцины.

Теперь он рекомендует вместо этого делать уколы Pfizer людям в возрасте до 50 лет.

Отдельное исследование, опубликованное в этом месяце Австралийским национальным университетом (ANU), выявило серьезные опасения, связанные с побочными эффектами.

Профессор Николас Биддл сказал, что чуть более 50% людей, отказавшихся от вакцинации, «заявили, что их решение было основано на последних новостях о вакцине AstraZeneca и свертывании крови».

Изоляция Австралии - еще один фактор, удерживающий большинство от заболевания.



