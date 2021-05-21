Covid: сомнения в отношении вакцины в Австралии беспокоят медицинских экспертов
21.05.2021 22:21 / Общество / Прочли: 247 человек
Медсестры в Таунсвилле получают вакцины против Covid.Проблемное развертывание вакцины в Австралии натолкнуло на новый потенциальный камень преткновения - растущую нерешительность в отношении вакцины.
На этой неделе опрос показал, что около одной трети австралийцев заявили, что они вряд ли будут вакцинированы.
Осторожность в основном связана с побочными эффектами и отсутствием срочности, учитывая низкий уровень инфицирования в Австралии.
Нерешительность грозит сорвать планы по открытию границ, которые должны оставаться закрытыми до середины 2022 года.
Стране с населением почти 26 миллионов человек удалось предотвратить крупные вспышки болезни за счет строгого пограничного и карантинного контроля, а также путем периодического введения карантина.
Австралия - одно из немногих мест в мире, где нет широко распространенной передачи Covid среди населения.
Сочетание страха и самоуспокоенности по поводу предполагаемого риска, связанного с вирусом, привело к нерешительности среди некоторых австралийцев.
Опрос показал, что те, кто сомневался в вакцинации, больше всего беспокоились о возможных побочных эффектах.
Внедрение вакцины в Австралии отложили после того, как регулирующие органы посоветовали ограничить использование вакцины AstraZeneca - основной вакцины страны - из-за случаев появления редких тромбов, связанных с этим видом вакцины.
Теперь он рекомендует вместо этого делать уколы Pfizer людям в возрасте до 50 лет.
Отдельное исследование, опубликованное в этом месяце Австралийским национальным университетом (ANU), выявило серьезные опасения, связанные с побочными эффектами.
Профессор Николас Биддл сказал, что чуть более 50% людей, отказавшихся от вакцинации, «заявили, что их решение было основано на последних новостях о вакцине AstraZeneca и свертывании крови».
Изоляция Австралии - еще один фактор, удерживающий большинство от заболевания.
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
Covid: Китай наносит ответный удар, поскольку США пересматривают теорию утечки из лабораторий Ухани
27.05.2021 22:04 / В миреСотрудники службы безопасности следят за пределами Уханьского института вирусологии во время визита группы Все...
Ормузский пролив: США обстреляли иранские лодки в Персидском заливе
27.05.2021 20:42 / В миреПодводная лодка с управляемыми ракетами USS Georgia проходит через Ормузский пролив с ракетными крейсерами USS...
Белорусские тюрьмы: истории страха и насилия
27.05.2021 20:12 / КриминалСкорая помощь въехала в следственный изолятор Минска, 13 августа 2020 г.Многие из задержанных в Минске в авгус...
Насилие в Иерусалиме: после ракетных обстрелов по Газе обрушились смертельные удары с воздуха
27.05.2021 19:57 / В миреИзраильские военные нанесли авиаудары по сектору Газа, 10 мая 2021 г....
Сомали согласовала путь к президентским выборам
27.05.2021 19:33 / ПолитикаПолномочия президента Фармаджо истекли в феврале. ...
Строительная площадка Amazon снова приостановилась
27.05.2021 19:30 / КриминалAmazon снова временно приостановила строительство нового склада в США после того, как на этом месте обнаружили...
Интернет-магазины: ловушка нашей жизни или маст-хэв?!
27.05.2021 11:12 / ОбществоВ наши дни многие финансовые и торговые операции проводятся посредством компьютерных сетей, а основным инструм...
Covid: Пакистан ввел частичную изоляцию в связи с праздником Курбан-байрам
26.05.2021 22:40 / ПроисшествияАпрель стал самым смертоносным месяцем пандемии для Пакистана, подтверждено более 3000 смертей....
Посредники государственного переворота встретились с военными лидерами Мали
26.05.2021 22:31 / В миреБывший президент Нигерии Гудлак Джонатан прибывает в отель в Бамако, Мали - 26 мая 2021 года....
Боевики убивают нигерийских полицейских на волне насилия
26.05.2021 09:53 / В миреПо меньшей мере четыре полицейских убиты в результате последнего нападения на полицейские участки на юго-восто...
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар