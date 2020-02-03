Австралийский коронавирус: сотни людей эвакуированы на остров Рождества

Австралия начала эвакуацию своих граждан, которые пострадали в результате вспышки коронавируса в Китае, в иммиграционный центр заключения на отдаленном острове.



Эвакуированные из Ухани находятся на пути в Австралийский остров Рождества, где они будут помещены в карантин на две недели.

Канберра сказала, что на борту находились 243 гражданина и постоянных жителей, в том числе 89 детей. Второй рейс также запланирован на эту неделю.

Фотографии в социальных сетях показывают очереди семей, ожидающих посадки в понедельник.

«Мы выделили приоритеты уязвимым и изолированным австралийцам», - заявила журналистам в Канберре министр иностранных дел Мариза Пейн.

Qantas, основной авиаперевозчик страны, выполняет чартерный рейс.

Все присутствующие на борту будут носить маски и другую защитную одежду. Взаимодействие между персоналом и пассажирами будет минимальным, сказал исполнительный директор Алан Джойс.

Вирусные эвакуированные критикуют австралийский план карантина.

Воздушное судно должно прибыть на военно-воздушную базу в Лирмонте, Западная Австралия, в понедельник днем. Затем пассажиров отправят другим рейсом на остров Рождества.

Внешняя территория, расположенная в 2700 км (1680 миль) от материка, наиболее известна как центр иммиграционного задержания.

С 2003 года тысячи лиц, ищущих убежища, содержались там в соответствии с жесткой политикой Австралии в отношении беженцев. В настоящее время здесь проживает только семья из четырех ланкийцев, которые борются с депортацией.

Эвакуированные ранее выражали обеспокоенность по поводу плана. Некоторые решили остаться в Ухане. В закрытом городе и окрестностях провинции Хубэй проживает более 600 австралийцев.

Одна из пассажиров, Глория Цзэн, рассказала Австралийской радиовещательной корпорации, что она решила в последнюю минуту сесть на борт вместе со своими тремя детьми после первоначального сопротивления. «Я очень нервничаю ... это будет долгое путешествие», - сказала она телекомпании.

На прошлой неделе критики подвергли сомнению состояние медицинских учреждений на острове и содержание граждан в иммиграционном центре заключения.

Такие страны, как США, Франция и Япония, репатриировали своих граждан на материк.

Некоторые китайско-австралийские эвакуированные опасались, что с ними обращаются иначе, чем с «белыми австралийцами».

Тем не менее, Канберра решительно отвергла предположения о предвзятости в понедельник.

«План основан только на медицинских советах и ​​любых предложениях, в противном случае я абсолютно отвергаю», - сказала Пейн.

Эвакуированным также больше не придется платить сбор в размере 1000 долларов США (500 фунтов стерлингов; 670 долларов США) за эвакуацию после отмены ранее принятого решения в Канберре.

Ранее правительство заявляло, что не может "быстро разместить" сотни эвакуированных в больницах материка.

Он направил группу специалистов из 24 врачей и медсестер на остров, где была создана палаточная полевая больница. «Это позволит медицинской группе работать независимо от клинических учреждений на острове Рождества», - заявили представители властей.

В Австралии было подтверждено 12 случаев заболевания. Из них три человека выздоровели и были выписаны из больницы в Сиднее.

Во всем мире от вируса умерло более 360 человек, и зарегистрировано более 17 000 случаев.

В субботу Австралия присоединилась к ряду других стран в наложении немедленного запрета на въезд иностранных граждан из Китая.

Эксперты предупреждают, что 14-дневный запрет, если он будет продолжен, может оказать значительное влияние на сектор туризма и университетов.

Текст: Т. Сокот



