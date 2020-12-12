В Европе по причине коронавируса отменили рождественские ярмарки





Да, кстати, от проведения одной из наиболее известных ярмарок отказался Страсбург.

В Берлине тоже не проводят ярмарку, которую обычно посещают до одного миллиона человек.

В правительстве Шотландии призвали проводить в текущем году цифровое Рождество, а также правительство против того, чтобы собираться в одном помещении нескольким семьям.

Текст: Т. Сокот



