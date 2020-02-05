Врач об опасности питья кофе по утрам

Поэтому пить кофе натощак и без завтрака означает максимально навредить кишечно-желудочному тракту.







Бадалян считает, что утром нужно запускать работу желчного пузыря. Мнение медика по этому поводу следующее - «А употребляя по утрам только кофе, человек должен быть уверен, что у него нет проблем с этим органом».





Также желательно употреблять бананы, каши или мюсли.





Кстати, особенно вреден утренний кофе для, кто болен холециститом, у кого желчнокаменная болезнь или человек страдает билиарным сладжем.





Интересно, что опасность кофе актуальна для гипертоников.





Мнение врачей по этому поводу следующее - образ жизни, который включает в себя кофе по утрам, способен привести к людей, которые максимально склонны к высокому давлению к инфаркту ил инсульту.

Текст: Т. Сокот



