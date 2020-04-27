Комиссия Саудовской Аравии прекращает казни за преступления, совершенные несовершеннолетними

Комиссия по правам человека страны заявляет, что Саудовская Аравия больше не будет назначать смертную казнь людям, совершившим преступления, будучи несовершеннолетними.



Объявление со ссылкой на королевский указ короля Салмана было сделано через два дня после того, как страна заявила, что запретит порку.

Конвенция ООН о правах ребенка, подписанная Эр-Риядом, гласит, что смертная казнь не должна применяться за преступления, совершенные несовершеннолетними.

Активисты говорят, что у Саудовской Аравии один из худших мировых рекордов в области прав человека.

Они говорят, что свобода выражения мнений строго ограничена, и критики правительства подвергаются тому, что они называют произвольным арестом.

По данным правозащитной группы Amnesty International, в 2019 году в королевстве казнили 184 человека. По крайней мере, один случай касался человека, осужденного за преступление, совершенное несовершеннолетним, сообщила правозащитная группа.

В заявлении, опубликованном в воскресенье, Awwad Alawwad, президент поддерживаемой государством комиссии, сказал, что королевский указ заменил казни в случаях, когда преступления совершались несовершеннолетними с максимальным сроком наказания в 10 лет в центре для несовершеннолетних.

«Указ помогает нам в создании более современного уголовного кодекса», - сказал Алагвад.

Было неясно, когда решение - которое не было немедленно передано государственным средствам массовой информации - вступит в силу.

Положение с правами человека в королевстве остается под пристальным вниманием, несмотря на недавние изменения после жестокого убийства журналиста Джамаля Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле в 2018 году, в то время как многие борцы за гражданские права и права женщин остаются в тюрьме.

Ранее на этой неделе самый выдающийся правозащитник Саудовской Аравии умер в тюрьме после инсульта, который, по словам коллег-активистов, произошел из-за отсутствия медицинской помощи со стороны властей.





Текст: Т. Сокот



