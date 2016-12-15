В Азербайджане парень поплатился жизнью за интернет-переписку с несовершеннолетней
15.12.2016 17:33 / Общество / Прочли: 123 человек
Брат тринадцатилетней школьницы пырнул ее "френда" по соцсети ножом в живот.
В столице республики Баку 21-летний парень лишился жизни и-за того, что переписывался в "Фейсбуке" с 13-летней девочкой. Он скончался от ножевого ранения в область живота. В убийстве молодого человека подозревается 17-летний брат школьницы. Предпологаемого преступника задержали в Насиминском районе Баку.
В бакинской полиции подробней рассказали об этом инциденте. По информации правоохранителей, 17 летний Мирисмаил Гусейнов ударил ножом 21-летнего Алекпера Мухтарова, узнав, что последний познакомился с его 13-летней сестрой в популярной социальной сети "Фейсбук" и назначил ей встречу у станции метро.
В итоге в условленное время на встречу со взрослым бакинцем пришла не малолетняя пользовательница соцсетей, а ее брат... с ножом. Задержанный уже сознался в том, что вонзил лезвие ножа в живот Мухтарову.
По факту убийства молодого мужчины возбуждено уголовное дело. Сотрудники следственных органов устанавливают обстоятельства трагического инцидента.
Текст: Е. Скобелева
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
В уральской школе-интернате 24 ребенка отравились запеканкой
16.12.2016 15:23 / ПроисшествияВ Ханты-Мансийском автономном округе — Югры массово отравились дети. Характерные симптомы отравления...
Как лучше выбирать памятник
16.12.2016 15:05 / ОбществоВ первую очередь помните, что выбор памятника – это ответственный процесс и подходить к нему надо со всей серь...
Министр иностранных дел Захарова предложила Обаме попросить прощения у Януковича
16.12.2016 14:51 / ПроисшествияГлава внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова на своей страничке в соцсети иронично парировала недавне...
Американскими учеными названо новое растение в честь легендарного рок-музыканта Джими Хендрикса
16.12.2016 14:50 / НаукаВысота цветка составила меньше 30 сантиметров. У него розовато-белые лепестки. Он открыт американскими учеными...
Эксперты: нефть подорожала по причине раскола в ОПЕК
16.12.2016 14:39 / ЭкономикаСегодня, 16 декабря, выросли цены на нефть. Это непосредственно связано с несогласованными действиями членов О...
Путин распробовал японское сакэ, и оно пришлось ему по вкусу
16.12.2016 14:26 / ПолитикаРоссийский лидер расхвалил японскую рисовую "водку" и сравнил ее с "горячим источником"....
Сумки Луи Витон: насколько оправдана высокая цена
16.12.2016 14:05 / ОбществоИстория легендарных сумок Луи Витон начала полтора столетия назад. Бренд стал одним из первых, кто презентовал...
Монолитный фундамент
16.12.2016 14:00 / ОбществоМонолитный фундамент представляет собой основание, которое выполнено из цельных монолитных плит, занимающих вс...
Самые доходные способы инвестирования средств
16.12.2016 13:57 / ФинансыСуществует очень много способов инвестирования денег, каждый из которых интересен по- своему. Некоторые любят ...
Лучший бомбардир в истории "Барселоны" Лионель Месси собрался жениться
16.12.2016 13:55 / СпортАргентинский нападающий, обладатель пяти "Золотых мечей" Лионель Андрес Месси наконец решил узаконить отношени...
Источник: LadyVenus.ru
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар