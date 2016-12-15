В Азербайджане парень поплатился жизнью за интернет-переписку с несовершеннолетней





В бакинской полиции подробней рассказали об этом инциденте. По информации правоохранителей, 17 летний Мирисмаил Гусейнов ударил ножом 21-летнего Алекпера Мухтарова, узнав, что последний познакомился с его 13-летней сестрой в популярной социальной сети "Фейсбук" и назначил ей встречу у станции метро.





В итоге в условленное время на встречу со взрослым бакинцем пришла не малолетняя пользовательница соцсетей, а ее брат... с ножом. Задержанный уже сознался в том, что вонзил лезвие ножа в живот Мухтарову.





По факту убийства молодого мужчины возбуждено уголовное дело. Сотрудники следственных органов устанавливают обстоятельства трагического инцидента.





Текст: Е. Скобелева