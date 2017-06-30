Видео с дуэлью снайперов поразило Сеть

В Сеть залили видео, отснятое на днях в Сирии, на котором можно наблюдать, как девушка-снайпер пешмерга (курдский отряд самообороны) лишь чудом избежала смерти от пули боевика «Исламского государства». Та просвистела в каком-то сантиметре от головы снайперши. Известно, что ролик был снят под Раккой, где идут бои между двумя формированиями.



На выложенных кадрах видно, как курдка стреляет из снайперской винтовки Драгунова и в ту же секунду пуля-ответка идиловского стрелка попадает в стену, едва не задев голову девушки. Последняя даже не успела осознать, что ее жизнь только что чуть не была оборвана в самом расцвете. Молодая женщина смеется и улыбается, когда товарищ по оружию указывает ей на след от пули на стене.

Напомним, ранее курды провозгласили намерение создать федеративный регион на севере Сирийской Арабской Республики.

Текст: Е. Скобелева