В Турции прокомментировали вероятность закрытия границ по причине COVID





Он говорит, что наиболее большой риск распространения вируса - "скопление людей и транспорт".

Коджа считает, что особенно тяжелая ситуация в Стамбуле. По причине 10 заболевших в Турции - четверо проживают в этом городе.

Напомним, что ранее в Турции зафиксирован рост новых случаев COVID-19.

Правительство якобы рассматривает возможность введения более жестких мер по борьбе с коронавирусом. Это ноябрь и декабрь. Новые ограничения включают в себя ограничения на международные поездки.

Текст: Т. Сокот



