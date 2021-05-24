США вводят ограничения для Эфиопии по причине войны в Тигре





Соединенные Штаты вводят широкие ограничения на экономическую помощь и помощь в области безопасности Эфиопии в связи с конфликтом в регионе Тыграй.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен также объявил об ограничениях на выдачу виз эфиопским и эритрейским чиновникам и другим лицам, обвиняемым в зверствах.

Блинкен подчеркнул, что для разрешения кризиса необходимы международные действия. Он сказал, что вовлеченные стороны не предприняли никаких значимых шагов для прекращения боевых действий.

С начала конфликта шесть месяцев назад тысячи людей убиты, большинство покинуло свои дома.

Все стороны обвиняются в многочисленных нарушениях прав человека.

Ранее в воскресенье правительство Эфиопии отклонило утверждения о том, что мирные жители в пострадавшем от войны районе Тыграй стали жертвами химического оружия со стороны армии Эфиопии или Эритреи.

Известно, что несколько человек получили ужасные ожоги, вызванные использованием белого фосфора. Химическое вещество можно законно использовать на поле боя, но его использование против гражданских лиц считается военным преступлением.

В числе жертв 13-летняя девочка, получившая ожоги, когда ее дом подвергся нападению в прошлом месяце.

Министерство иностранных дел Эфиопии охарактеризовало утверждение о применении химического оружия против народа Тыграя как злонамеренное и безответственное.