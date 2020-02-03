Air India: может ли национальный перевозчик наконец найти покупателя?

Заявление индийского правительства о том, что оно продаст всю свою долю в национальном перевозчике Air India, рассматривается как гораздо более интересное предложение для потенциальных покупателей.



В понедельник был опубликован документ с приглашением к выражению заинтересованности.

В нем говорится, что любой участник торгов должен взять около 3,2 млрд долларов (2,4 млрд фунтов) долга вместе с другими обязательствами.

Объявление поступило более чем через год после того, как торги по продаже контрольного пакета акций авиакомпании не привлекли покупателей.

Продажа Air India была ключевой задачей индийского правительства, которое пытается разгрузить убыточные компании и улучшить свой баланс в условиях самого медленного экономического роста за последнее десятилетие.

Сеодня продажа Air India не привлекает покупателей. В течение многих лет Air India обвиняла высокие цены на авиационное топливо, высокие сборы за пользование аэропортом, конкуренцию со стороны недорогих перевозчиков, ослабление рупии, а также высокое процентное бремя за ее плохие финансовые показатели.

Что предлагает правительство?

Важно то, что оно предлагает 100% акций авиакомпании. В 2018 году оно только предлагало потенциальным покупателям 76% акций бизнеса. Это было расценено как фактор, который оттолкнул потенциальных покупателей в то время.

«Это очень долгожданное изменение с прошлого раза, чтобы побудить частных игроков предлагать цену для перевозчика», - информирует общественность Нихил Инамдар Джитендра Бхаргава, бывший исполнительный директор Air India и автор книги «Спуск Air India».

Air India имеет 146 самолетов и владеет 56% своего общего парка. У него есть выгодные международные и внутренние места посадки и парковки. Но перевозчик постоянно терял долю рынка в течение последнего десятилетия, поскольку он видел растущую конкуренцию со стороны недорогих конкурентов. Авиакомпания имеет большую задолженность, обязательства которой превышают 8 миллиардов долларов.

Однако ожидается, что участники тендера возьмут на себя долговые обязательства только на сумму 3,26 млрд долларов в соответствии с новыми условиями. Пока не ясно, что правительство будет делать с оставшимся долгом.

«Это может оказаться проблемой, потому что это очень большая часть долга, о которой нужно позаботиться, если учесть, что у них есть графики погашения в течение восьми-десяти лет примерно на 70 самолетах», - сказал Махантеш Сабарад, глава отдела розничных исследований SBICAP.

«Покупателям также нужно будет вложить значительные средства в авиакомпанию, поэтому мы ожидаем, что начальные затраты для каждого, кто в нее попадет, будут высокими».

Эксперты также обеспокоены тем, что реструктуризация базы сотрудников Air India, насчитывающей более 14 000 человек, может стать проблемой.

«Я обеспокоен тем, что правительство не обратилось по существу к своим критикам, включая профсоюзы работников и политиков», - сказал Бхаргава.

Текст: Т. Сокот