В Сенате США Маккейна, которому провели операцию на мозге, коллеги встретили овациями
Члены Сената поприветствовали больного раком Маккейна.
Республиканец Джон Маккейн вернулся на работу
в верхнюю палату Конгресса США после того, как ему поставили диагноз «рак мозга»
и провели операцию по удалению опухоли. Коллеги-сенаторы встретили его
аплодисментами. Когда Маккейн вошел в зал, члены Сената встали и начали ему
хлопать, жать руку, говорить подбадривающие слова.
Несмотря на тяжелую болезнь, Маккейн, который
лечит рак у себя на малой родине в штате Аризона, прибыл в Капитолий специально
для того, чтобы принять участие в голосовании по отмене реформы
здравоохранения, так называемой «Обамакейр», которой был дан старт еще бывшим
президентом США Бараком Обамой. Демократы всячески препятствовали тому, чтобы
этот закон попал на обсуждение Сената. 80-летний Маккейн, у которого над левым
глазом остался шрам после операции, выступил с вдохновенной речью. В которой
призвал коллег поддержать документ и покончить наконец с программой Обамы. В итоге
голоса разделились поровну: 50 сенаторов проголосовали за, столько же – против.
Решающим, согласно американской конституции, стало мнение вице-президента
Майкла Пенса, который также является главой Сената. Пенс постановил, что дебаты
по отмене Обамакейр продолжатся.
Напомним, у Джона Маккейна врачи
диагностировали рак мозга 19 июля после того, как прооперировали ему глаз (удаляли сгусток крови). Согласно отчету о патологии, у сенатора
первичная опухоль мозга. Это первое появление Маккейна на людях и на работе,
после того как он ушел на больничный – лег на операцию по удалению
злокачественного новообразования.
Текст: Е. Скобелева