В Сенате США Маккейна, которому провели операцию на мозге, коллеги встретили овациями

Республиканец Джон Маккейн вернулся на работу в верхнюю палату Конгресса США после того, как ему поставили диагноз «рак мозга» и провели операцию по удалению опухоли. Коллеги-сенаторы встретили его аплодисментами. Когда Маккейн вошел в зал, члены Сената встали и начали ему хлопать, жать руку, говорить подбадривающие слова.



Несмотря на тяжелую болезнь, Маккейн, который лечит рак у себя на малой родине в штате Аризона, прибыл в Капитолий специально для того, чтобы принять участие в голосовании по отмене реформы здравоохранения, так называемой «Обамакейр», которой был дан старт еще бывшим президентом США Бараком Обамой. Демократы всячески препятствовали тому, чтобы этот закон попал на обсуждение Сената. 80-летний Маккейн, у которого над левым глазом остался шрам после операции, выступил с вдохновенной речью. В которой призвал коллег поддержать документ и покончить наконец с программой Обамы. В итоге голоса разделились поровну: 50 сенаторов проголосовали за, столько же – против. Решающим, согласно американской конституции, стало мнение вице-президента Майкла Пенса, который также является главой Сената. Пенс постановил, что дебаты по отмене Обамакейр продолжатся.

Напомним, у Джона Маккейна врачи диагностировали рак мозга 19 июля после того, как прооперировали ему глаз (удаляли сгусток крови). Согласно отчету о патологии, у сенатора первичная опухоль мозга. Это первое появление Маккейна на людях и на работе, после того как он ушел на больничный – лег на операцию по удалению злокачественного новообразования.

Текст: Е. Скобелева