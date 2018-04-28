В ходе падения медицинского вертолета в США погибли люди - три человека

В общем, обломки воздушного судна нашли вечером в пятницу.



Крушение случилось рядом с городом Хазелхерст в тот момент, когда вертолет перестал выходить на связь.

Обратим внимание на тот момент, что пациентов на борту не было.

В числе погибших члены экипажа.

Известно, что этот вертолет принадлежал компании Ascension Wisconsin Spirit. Руководство этой компании решило приостановить полеты всех вертолетов до тех пор, когда не выяснится причина крушения медицинского борта.

Текст: Т. Сокот



