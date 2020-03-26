Украина и Румыния подписали соглашение на предмет реверсных поставках газа

Учитывая это сообщение, газ вполне реально транспортировать по новому маршруту, а именно, из Южной Европы и Турции через Болгарию и Румынию на Украину. Дальше его можно транспортировать Молдавию.



Так, с 1 января в межгосударственной точке «Исакча1-Орловка1» уже доступна мощность по маршруту Украина-Румыния. Размер - 17 800 000 кубометров газа на протяжении суток. Также 15 800 000 миллиона кубометров в сутки израсходуется в обратном направлении.





Текст: Т. Сокот



