



Нынче в китайских магазинах больше не называют "шампанским" любые игристые вина. Это название касается только у вин, которые произведены во французской провинции Шампань.

Да, еще под защиту попали сыр фета, ирландский виски и пармская ветчина.

Европейские торговые сети обязаны продавать лишь оригинальную писяньскую пасту из фасоли и аньцзийский белый чай.

Текст: Т. Сокот



