Почему в Австралии, вероятно, не нужно больше варежек для коалы

Когда канадская Брианна Макдональд столкнулась с последствиями лесных пожаров на Рождество, она решила, что должна что-то сделать, чтобы помочь дикой природе в своем доме в Австралии, где она прожила семь лет.



Вместе со своей матерью и двумя сестрами в Канаде Макдональд предприняла попытку вместе с ремесленниками отправить мягкие товары, такие как корзины, куртки и сумки для животных, пострадавших или осиротевших в результате пожаров.

«Было так много людей, предлагавших свою помощь», - информирует общественность об этой ситуации сестра Брианны Кэрол Макдональд.

Вся семья присоединилась к Canadian Animal Rescue Craft Guild, группе Facebook, которая объединила 11 000 человек со всей Канады, чтобы вязать, шить или вязать крючком для этой цели.

Кэрол говорит, что в восточной части Онтарио, собрали приблизительно 5 000 предметов первой необходимости и еще 2 000 предметов медицинского назначения, весом почти 500 кг.

Тем временем в Сиднее Брианна открыла свой дом для пожертвований ремесел, медикаментов и продовольствия для кооператива по спасению животных, который помогает спасателям дикой природы по всей стране.

Она также согласилась разрешить канадским ремесленникам доставлять грузы к ней домой, так как благодаря своей работе в Animal Rescue Cooperative она знала, как распределять припасы и где они были более необходимы.

Вскоре ее дом был полон, и поэтому ей пришлось арендовать склад, чтобы хранить все товары.

Коробки из Канады прибыли через авиакомпанию Air Canada, которая бесплатно доставляет их на шесть коммерческих рейсов, предназначенных для Австралии.

Канада была не единственной страной, которая отправляла помощь вручную.

Однако столь добрые намерения вызвали беспокойство у чиновников в Австралии.

«К сожалению, обычно происходит то, что местные общины очень быстро завалены пожертвованными товарами», - заявил 7 января официальный представитель по чрезвычайным ситуациям в Новом Южном Уэльсе Джереми Хиллман.

«Мы продолжаем обращаться к как можно большему количеству спасателей (всем и каждому) и помогаем им, как можем, но ответ обычно таков:« Спасибо, ребята, у нас все хорошо! », - написал Коллектив Animal Rescue Collective. Ремесленная гильдия, которая также работает с кооперативом по спасению животных.

«СПАСИБО за вашу поддержку, солидарность, добрые слова и мысли и вещи. Мы просим вас, ПОЖАЛУЙСТА, не отправляйте больше товаров в Австралию».

По словам Хуаниты Риллинг, директора Центра международной информации о стихийных бедствиях в США, слишком много вещей - это слишком распространенная проблема во время бедствия.

Пожертвования товаров из-за рубежа часто конкурируют с местными усилиями по спасению за ресурсы, такие как пространство взлетно-посадочной полосы аэропорта, персонал и бензин, если есть нехватка.

Склады, на которых хранятся товары, которые могут понадобиться или не понадобиться, могут лучше обслуживаться за счет размещения других предметов снабжения.

А тяжелые грузовые самолеты, летящие за границу, выделяют парниковые газы и загрязняющие вещества, которых можно было бы избежать за счет большего количества местных перевозок.

Риллинг говорит, что если вы хотите помочь в случае бедствия, лучше всего отправить деньги уважаемой организации, работающей на месте - даже если все, что вы можете себе позволить, - это несколько долларов.

«Люди с подозрением относятся к отправке наличных», - говорит она. «Хитрость заключается в том, чтобы определить, кто на самом деле работает в этом районе, и пожертвовать им».

В конечном итоге люди просто хотят помочь, и все понимают, что эти пожертвования делаются с любовью.

Текст: Т. Сокот