"Война коал" раскалывает правительство Нового Южного Уэльса в Австралии





Представители национальной партии, которая является младшим партнером по коалиции, заявляет, что больше не будет поддерживать правительственное законодательство из-за своего несогласия с этой политикой.

Лидер партии, вице-премьер Джон Бариларо сказал: «Мы не противники коалы». Он утверждает, что его депутаты больше не будут сидеть с Либеральной партией премьер-министра Глэдис Береджиклян в парламенте штата.

Это фактически ставит Бережиклян в правительство меньшинства до тех пор, пока ситуация не будет разрешена. Она сказала, что лишит министров Национальной партии их портфелей, если они не передумают.

Спор, названный Sydney Morning Herald «войной коал», касается государственной политики планирования окружающей среды, которая вступила в силу в декабре прошлого года. Он направлен на лучшую защиту мест обитания коал.

В июне расследование показало, что коалы вымрут в Новом Южном Уэльсе к 2050 году без принятия срочных мер. Согласно недавним оценкам, лесные пожары прошлого лета убили или нанесли вред трем миллиардам животных по всей стране.

Бариларо утверждал, что политика защиты зашла слишком далеко, поставив владельцев собственности обременительными условиями в отношении того, как они управляют своей землей.

Он говорит, что «Национальная партия выступает за процветающую популяцию коал. Мы действительно хотим, чтобы численность популяции увеличилась вдвое. Мы не противники коал».

Политики Либеральной партии заявили, что эти меры необходимы и поддерживаются сообществом.

Лидер федеральных зеленых Адам Бандт написал в Твиттере, что граждане «взрывают правительство Нового Южного Уэльса, потому что хотят, чтобы мошенники-землевладельцы могли убивать больше коал».

Некоторые защитники окружающей среды утверждали, что нынешняя политика недостаточна для защиты животных.

Береджиклян сказала, что министру «невозможно» сидеть на скамейке.

«Если потребуется, я приду завтра в Дом правительства и присягу в новом министерстве», - сказала она, дав Бариларо крайний срок - 9:00 пятницы по местному времени (23:00 GMT четверга).

Текст: Т. Сокот



