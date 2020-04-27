Коронавирус: исполнительный директор Airbus о проблемах компании

В письме к работникам Гийом Фори предупредил, что компания "имеет проблемы и они увеличиваются с беспрецедентной скоростью".



В этом месяце фирма объявила о сокращении производства самолетов на треть. Это связано с тем, что после вспышки Covid-19 авиационная отрасль значительно сократилась.

Фори сказал 135 тысячам сотрудников Airbus подготовиться к возможному глубокому сокращению рабочих мест и предупредил, что его выживание поставлено на карту без немедленных действий.

Airbus на этой неделе должен представить финансовые результаты за первый квартал года. Эти цифры будут омрачены пандемией, из-за которой глобальные авиалинии изо всех сил пытаются выжить, и почти полностью прекратили поставки самолетов, поскольку в марте начался карантин.

Грег Уолдрон подчеркнул огромное влияние коронавируса на Airbus и сектор в целом, сказав: «Все наши предположения об отрасли полностью опровергнуты».

«Перспективы Airbus изменились с очень позитивных на очень негативные. Сейчас просто нет спроса на новые самолеты».

В ответ на пандемию Airbus уже приступил к реализации программ по сокращению расходов при содействии правительства, начиная с 3000 рабочих во Франции, и заявил, что снизит производительность своих узкопрофильных самолетов до 40 в месяц.

Аэробус имеет около 13 500 рабочих в Великобритании, большинство из которых делают крылья на своих двух основных площадках в Бротоне, северный Уэльс, и Филтоне, Бристоль.





Несмотря на серьезный удар, нанесенный коронавирусом Airbus, Уолдрон считает, что переживет этот кризис, но не без значительных увольнений.

«Airbus - это важнейшая промышленная программа для Европы, я думаю, что Европа будет стремиться поддерживать Airbus», - сказал он.

«Тем не менее, придется пережить очень много боли. Если они значительно сократят темпы производства, вы увидите большое количество увольнений. Я ожидаю, что через несколько лет вы увидите меньший по размеру Аэробус». чем то, что мы имеем сейчас.

Между тем, основной конкурент Airbus Boeing также борется с еще одним серьезным кризисом из-за годичной посадки его пассажирского самолета 737 Max. Это был наиболее продаваемый самолет.

В субботу американский авиационный гигант отказался от сотрудничества с бразильской Embraer на сумму 4,2 млрд долларов (3,4 млрд фунтов). Некоторые отраслевые аналитики считают, что этот шаг вызван кризисами, хотя компания привела договорные причины для принятия решения.





Текст: Т. Сокот



