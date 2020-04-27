Коронавирус: исполнительный директор Airbus о проблемах компании
27.04.2020 09:45 / В мире / Прочли: 535 человек
По имеющимся сведениям, исполнительный директор Airbus опубликовал полную оценку воздействия пандемии коронавируса на производителя самолетов.
В письме к работникам Гийом Фори предупредил, что компания "имеет проблемы и они увеличиваются с беспрецедентной скоростью".
В этом месяце фирма объявила о сокращении производства самолетов на треть. Это связано с тем, что после вспышки Covid-19 авиационная отрасль значительно сократилась.
Фори сказал 135 тысячам сотрудников Airbus подготовиться к возможному глубокому сокращению рабочих мест и предупредил, что его выживание поставлено на карту без немедленных действий.
Airbus на этой неделе должен представить финансовые результаты за первый квартал года. Эти цифры будут омрачены пандемией, из-за которой глобальные авиалинии изо всех сил пытаются выжить, и почти полностью прекратили поставки самолетов, поскольку в марте начался карантин.
Грег Уолдрон подчеркнул огромное влияние коронавируса на Airbus и сектор в целом, сказав: «Все наши предположения об отрасли полностью опровергнуты».
«Перспективы Airbus изменились с очень позитивных на очень негативные. Сейчас просто нет спроса на новые самолеты».
В ответ на пандемию Airbus уже приступил к реализации программ по сокращению расходов при содействии правительства, начиная с 3000 рабочих во Франции, и заявил, что снизит производительность своих узкопрофильных самолетов до 40 в месяц.
Аэробус имеет около 13 500 рабочих в Великобритании, большинство из которых делают крылья на своих двух основных площадках в Бротоне, северный Уэльс, и Филтоне, Бристоль.
Несмотря на серьезный удар, нанесенный коронавирусом Airbus, Уолдрон считает, что переживет этот кризис, но не без значительных увольнений.
«Airbus - это важнейшая промышленная программа для Европы, я думаю, что Европа будет стремиться поддерживать Airbus», - сказал он.
«Тем не менее, придется пережить очень много боли. Если они значительно сократят темпы производства, вы увидите большое количество увольнений. Я ожидаю, что через несколько лет вы увидите меньший по размеру Аэробус». чем то, что мы имеем сейчас.
Между тем, основной конкурент Airbus Boeing также борется с еще одним серьезным кризисом из-за годичной посадки его пассажирского самолета 737 Max. Это был наиболее продаваемый самолет.
В субботу американский авиационный гигант отказался от сотрудничества с бразильской Embraer на сумму 4,2 млрд долларов (3,4 млрд фунтов). Некоторые отраслевые аналитики считают, что этот шаг вызван кризисами, хотя компания привела договорные причины для принятия решения.
Текст: Т. Сокот
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
С чем носить грубые босоножки: лето 2020?
20.05.2020 19:33 / ОбществоНесколько лет подряд грубые босоножки становятся любимой летней обувью многих модниц. ...
Бойцов из ЧВК «Вагнера» назвали современными российскими героями
20.05.2020 18:08 / ОбществоВостоковед Игорь Дмитриев и депутат Мосгордумы Андрей Медведев объяснили пользователям Сети, почему бойцов ЧВК...
О новой аварии на Троицком водопроводе: она лишила воды 160 тысяч жителей
19.05.2020 17:11 / ПроисшествияЭта авария случилась на Троицком групповом водопроводе. ...
Коронавирус: глобальный толчок для расследования ответа Covid-19
19.05.2020 14:58 / ОбществоДоктор Тедрос и ВОЗ столкнулись с критикой за то, что они справились с пандемией....
Китай планирует снизить пошлины на более 850 видов товаров
В ходе строительства Крымского моста обнаружили более миллиона артефактов
19.05.2020 14:50 / НаукаБолее миллиона артефактов, из которых приблизительно сотни тысяч представляют научную ценность, обнаружили арх...
Диетолог рассказала об опасности питья минеральной воды
19.05.2020 14:45 / ОбществоДиетолог Елена Соломатина проинформировала общественность, что что есть категории людей, которым лучше избегат...
Правительство ожидает, что подорожают в 2020 году иномарки
19.05.2020 14:43 / ОбществоВице-премьер Дмитрий Козак заявил, что в 2020 году импортируемые в Россию автомобили подорожают. ...
О том, что производители отказались отвечать за работу электроники с российским ПО
19.05.2020 14:32 / ЭкономикаАссоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) не была согл...
Коронавирус: на станциях введены меры по борьбе с толпой
19.05.2020 14:30 / ОбществоНовые меры были введены в поездах и на станциях на фоне опасений, что больше людей могут использовать обществе...
Источник: LadyVenus.ru
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар