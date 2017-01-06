Польские города захлестнула волна нападений на выходцев из Ближнего Востока

По данным следствия, молодой человек в кафе «Prince Kebab» не заплатил за две бутылки кока-колы. Повар, 26-летний выходец из Туниса, и владелец заведения, 41-летний алжирец, бросились за клиентом. По информации прокуратуры, алжирец держал юношу, а тунисец колол его ножом. Подозреваемые арестованы на три месяца, их обвиняют в убийстве.



​На следующий день кафе забросали камнями и подожгли. Также неизвестные сожгли квартиру хозяина. ​В беспорядках, возникших в городе, полицейские задержали 28 агрессивных мужчин.

Потом неизвестные испортили ларек «Superkebab» в Люблине. Киоск принадлежит выходцам из Индии. Они написали на стенах брань об исламе и проклятия. Во Вроцлаве забросали камнями кафе «Kebab House», принадлежащие курдам, и сожгли заведение «Kuki», хозяином в котором есть египтянин, много лет живущий в Польше.

Ни в одном из случаев не удалось задержать нападавших, - отметили в полиции. Польские стражи порядка не рассматривают эти атаки, как проявления расовой ненависти.