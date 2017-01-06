Польские города захлестнула волна нападений на выходцев из Ближнего Востока
В Польше участились случаи нападения на заведения быстрого питания "кебаб-кафе". Волну атак националистов спровоцировало убийство 21-летнего поляка в городе Элк в новогоднюю ночь, что в 200 километрах от Варшавы.
По данным следствия, молодой человек в кафе «Prince Kebab»
не заплатил за две бутылки кока-колы. Повар, 26-летний выходец из Туниса, и
владелец заведения, 41-летний алжирец, бросились за клиентом. По информации прокуратуры,
алжирец держал юношу, а тунисец колол его ножом. Подозреваемые арестованы на
три месяца, их обвиняют в убийстве.
На следующий день кафе забросали камнями и подожгли. Также
неизвестные сожгли квартиру хозяина. В беспорядках, возникших в городе,
полицейские задержали 28 агрессивных мужчин.
Потом неизвестные испортили ларек «Superkebab» в Люблине.
Киоск принадлежит выходцам из Индии. Они написали на стенах брань об исламе и
проклятия. Во Вроцлаве забросали камнями кафе «Kebab House», принадлежащие
курдам, и сожгли заведение «Kuki», хозяином в котором есть египтянин, много лет
живущий в Польше.
Ни в одном из случаев не удалось задержать нападавших, -
отметили в полиции. Польские стражи порядка не рассматривают эти атаки, как
проявления расовой ненависти.
Текст: Е. Скобелева