О возможной причине столь масштабной гибели пчел в России – это китайские пестициды

Несколько слов о пестицидах из Китая. Они оказались контрафактными, считает Николаев. Его мнение следующее: «Они на порядок вреднее и с непредсказуемым эффектом». Однако российские агрофермеры по причине желания сэкономить, как раз стараются купить именно их, а далеко не европейские химпрепараты.







Что касается второй причины смерти пчел — это плотное отравление их рапсом. Напомним, что увеличилась площадь засеянных рапсом полей в России. Это мнение принадлежит эксперту. Николаев говорит о третьей причине массовой гибели пчел. Еон считает, что это нарушение технологии обработки полей химикатами днем, во время цветения растений. По мнению специалиста такие нарушения способны спровоцировать уничтожение целой экосистемы.





Текст: Т. Сокот



