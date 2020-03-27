О том, что в Петербурге закрывали затворы дамбы по причине возможного подъема воды

Так, на тот момент, когда это произошло, ожидалось усиление ветра и подъем уровня воды до достаточно опасных значений.







Изначально было сообщение о том, что в прибрежных районах Петербурга ожидалось усиление ветра до 24 метров в секунду.





Текст: Т. Сокот



