«Вирус истощает запасы лекарств Brexit без сделок»

В записке, правительство рекомендует покупать и хранить «критические» лекарства для лечения вируса.



Производители наркотиков опасаются, что запасы не смогут быть восстановлены, если Великобритания не сможет заключить торговое соглашение с ЕС после Брексита.

Правительство заявило, что «существуют надежные планы действий в чрезвычайных ситуациях».

Представитель добавил: «Мы хотим отношений с ЕС, которые основаны на дружественном сотрудничестве между суверенными равными и основанном на свободной торговле».

Тем не менее, фирмы опасаются, что нарушение глобальных цепочек поставок окажет серьезное влияние на ГСЗ.

Внутренний меморандум фармацевтической промышленности, который был подготовлен для правительства в мае, предупреждает, что после окончания пандемии на рынке будет «меньше или ноль продуктов, доступных для накопления широкого спектра продуктов», чем было в 2019 году, когда накопление произошло в рамках подготовки к возможному бездействию Brexit.

В то время сама индустрия оплачивала запасы на шесть недель.

«Подготовка к концу переходного периода должна дополнять планы по обеспечению поставок коронавирусных терапевтических и поддерживающих препаратов», - отмечается в записке.

Пандемия привела к значительному увеличению спроса на лекарства, которые ранее не складировались для оказания неотложной помощи, и респираторные лекарства, такие как ингаляторы.

Фармацевтическая индустрия прогнозирует массовые сбои в цепочках поставок в случае недоставки Brexit.

В то же время меры по блокированию коронавируса, введенные правительствами, привели к существенным узким местам в поставках из-за закрытия заводов и запретов на экспорт, а также резкого сокращения авиаперевозок.

Записка была составлена группой фармацевтических компаний, которые ожидали подготовки к провалу соглашения о торговле с ЕС, а также отказались продлить переговорный период.

Если это произойдет, Великобритания будет торговать на условиях Всемирной торговой организации (ВТО), что будет означать торговые барьеры с начала следующего года.

Далее меморандум напоминает правительству о том, что поток медикаментов продолжает проходить через пандемию благодаря «международной координации и обмену информацией в глобальных компаниях для наращивания и, при необходимости, перенаправления производства».

В результате фармацевтическая промышленность пишет: «Мы предостерегаем от любых решительных мер, предписывающих оптовые изменения в глобальных цепочках поставок, поскольку это может существенно нарушить поставки лекарств для ГСЗ и пациентов в других странах».

Фармацевтическая индустрия давно ожидала, что бездействующий Brexit может вызвать заторы в портах Дувра и Кале, по которому 90% импортных лекарств и лекарств из ЕС идут в Великобританию.

В результате отрасль сообщила, что правительству само придется покупать и хранить более длинный список «критически важных продуктов», где «предложение может быть проблематичным из-за либо COVID-19, либо конца переходного периода [Brexit]».

Потребность в стабильности торговли еще более важна в этом году, потому что структура спроса на лекарства, вероятно, будет сильно отличаться от нормальной.

Это означает, что в записке говорится, что правительству необходимо разработать новый более широкий список критически важных продуктов, которые «отражают проблемы, связанные как с окончанием переходного периода, так и с продолжением реагирования» на кризис с коронавирусом.

Нужны срочные меры правительства

В меморандуме также подчеркивается, что правительству необходимо хранить гораздо более широкий список лекарств в будущем из-за совместной проблемы пандемии и в случае безоговорочной сделки с Брекситом в конце этого года.

Но фармацевтическая промышленность говорит, что для оказания значительного эффекта, накопление запасов должно начаться в ближайшие несколько недель, и даже после окончания пандемии накопление будет невозможно для каждого необходимого лекарства.

Производители наркотиков говорят, что они работают «круглосуточно», чтобы обеспечить непрерывность цепочек поставок лекарств в условиях пандемии

В обычном году Рождество было бы «худшим временем года для того, чтобы просить компании повысить уровень своих запасов», говорится в записке.

Фармацевтическая промышленность ожидает, что система беспошлинных чартерных грузовых паромов и самолетов будет восстановлена, учитывая, что нарушение границы ожидается в конце переходного периода Brexit. В нем говорится, что правительство должно дать понять, что это произойдет в следующем месяце.

И он попросил «срочно внести ясность» в отношении реализации договоренностей о торговле в Ирландском море в соответствии с протоколом Северной Ирландии.

Текст: Т. Сокот



