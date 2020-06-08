«Вирус истощает запасы лекарств Brexit без сделок»
08.06.2020 06:55 / Общество / Прочли: 363 человек
Фармацевтическая промышленность предупредила Великобританию о том, что запасы медикаментов "полностью израсходованы" пандемией коронавируса.
В записке, правительство рекомендует покупать и хранить «критические» лекарства для лечения вируса.
Производители наркотиков опасаются, что запасы не смогут быть восстановлены, если Великобритания не сможет заключить торговое соглашение с ЕС после Брексита.
Правительство заявило, что «существуют надежные планы действий в чрезвычайных ситуациях».
Представитель добавил: «Мы хотим отношений с ЕС, которые основаны на дружественном сотрудничестве между суверенными равными и основанном на свободной торговле».
Тем не менее, фирмы опасаются, что нарушение глобальных цепочек поставок окажет серьезное влияние на ГСЗ.
Внутренний меморандум фармацевтической промышленности, который был подготовлен для правительства в мае, предупреждает, что после окончания пандемии на рынке будет «меньше или ноль продуктов, доступных для накопления широкого спектра продуктов», чем было в 2019 году, когда накопление произошло в рамках подготовки к возможному бездействию Brexit.
В то время сама индустрия оплачивала запасы на шесть недель.
«Подготовка к концу переходного периода должна дополнять планы по обеспечению поставок коронавирусных терапевтических и поддерживающих препаратов», - отмечается в записке.
Пандемия привела к значительному увеличению спроса на лекарства, которые ранее не складировались для оказания неотложной помощи, и респираторные лекарства, такие как ингаляторы.
Фармацевтическая индустрия прогнозирует массовые сбои в цепочках поставок в случае недоставки Brexit.
В то же время меры по блокированию коронавируса, введенные правительствами, привели к существенным узким местам в поставках из-за закрытия заводов и запретов на экспорт, а также резкого сокращения авиаперевозок.
Записка была составлена группой фармацевтических компаний, которые ожидали подготовки к провалу соглашения о торговле с ЕС, а также отказались продлить переговорный период.
Если это произойдет, Великобритания будет торговать на условиях Всемирной торговой организации (ВТО), что будет означать торговые барьеры с начала следующего года.
Далее меморандум напоминает правительству о том, что поток медикаментов продолжает проходить через пандемию благодаря «международной координации и обмену информацией в глобальных компаниях для наращивания и, при необходимости, перенаправления производства».
В результате фармацевтическая промышленность пишет: «Мы предостерегаем от любых решительных мер, предписывающих оптовые изменения в глобальных цепочках поставок, поскольку это может существенно нарушить поставки лекарств для ГСЗ и пациентов в других странах».
Фармацевтическая индустрия давно ожидала, что бездействующий Brexit может вызвать заторы в портах Дувра и Кале, по которому 90% импортных лекарств и лекарств из ЕС идут в Великобританию.
В результате отрасль сообщила, что правительству само придется покупать и хранить более длинный список «критически важных продуктов», где «предложение может быть проблематичным из-за либо COVID-19, либо конца переходного периода [Brexit]».
Потребность в стабильности торговли еще более важна в этом году, потому что структура спроса на лекарства, вероятно, будет сильно отличаться от нормальной.
Это означает, что в записке говорится, что правительству необходимо разработать новый более широкий список критически важных продуктов, которые «отражают проблемы, связанные как с окончанием переходного периода, так и с продолжением реагирования» на кризис с коронавирусом.
Нужны срочные меры правительства
В меморандуме также подчеркивается, что правительству необходимо хранить гораздо более широкий список лекарств в будущем из-за совместной проблемы пандемии и в случае безоговорочной сделки с Брекситом в конце этого года.
Но фармацевтическая промышленность говорит, что для оказания значительного эффекта, накопление запасов должно начаться в ближайшие несколько недель, и даже после окончания пандемии накопление будет невозможно для каждого необходимого лекарства.
Производители наркотиков говорят, что они работают «круглосуточно», чтобы обеспечить непрерывность цепочек поставок лекарств в условиях пандемии
В обычном году Рождество было бы «худшим временем года для того, чтобы просить компании повысить уровень своих запасов», говорится в записке.
Фармацевтическая промышленность ожидает, что система беспошлинных чартерных грузовых паромов и самолетов будет восстановлена, учитывая, что нарушение границы ожидается в конце переходного периода Brexit. В нем говорится, что правительство должно дать понять, что это произойдет в следующем месяце.
И он попросил «срочно внести ясность» в отношении реализации договоренностей о торговле в Ирландском море в соответствии с протоколом Северной Ирландии.
Текст: Т. Сокот
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
Египет готов начать военные действия в Ливии. В Триполи это назвали объявлением войны
24.06.2020 15:57 / В миреПрезидент Египта назвал возможное вторжение в Ливию легитимным.Страны Арабской лиги планируют обсудить противо...
ВОЗ: последствия коронакризы будут ощущаться десятилетиями
24.06.2020 10:33 / ОбществоПандемии проходят гораздо труднее, чем обычные кризисы здравоохранения, отметил глава ВОЗ....
В Африке коронавирусом инфицировано более 300 000 людей
24.06.2020 10:31 / ОбществоВ государствах Африки общее количество подтвержденных случаев заражения Covid-19 достигла отметки 306 567. Об ...
В опере Барселоны состоялся необычный концерт: вместо людей зрителями были ... растения
24.06.2020 10:19 / Шоу-бизнесОрганизаторы концерта побуждают задуматься о том, в какой ситуации сейчас оказалось человечество....
Саудовская Аравия запретила иностранцам хадж
24.06.2020 10:15 / В миреВлада отметила, что только «очень ограниченное число» мусульман разных национальностей, которые уже проживают ...
О том, как в самой большой трущобе Азии распространялся коронавирус
23.06.2020 14:18 / В миреВ Дхарави проживает 650,00 человек....
Северная Корея: что стоит за сносом офиса связи?
23.06.2020 14:04 / В миреСеверная Корея осуществила угрозу сноса совместного офиса связи с Югом, что вызвало тревогу во всем мире....
Диетолог о продуктах, мешающих здоровому сну
23.06.2020 13:56 / ОбществоНемецкий диетолог Хайдрун Шуберт перечислил продукты, которые являются основным препятствием для полноценного ...
Коронавирус: в Германии вспыхнула новая локальная локализация
23.06.2020 13:37 / ОбществоВласти отправили поставки на карантинных работников мясокомбината в Тонни....
Роспотребнадзор дал советы россиянам на предмет выбора тортов и пирожних
23.06.2020 13:31 / ОбществоПредставители Роспотребнадзора проинформировали общественность о том, как российским потребителям лучше покупа...
Источник: LadyVenus.ru
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар