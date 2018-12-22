Представители Гидрометцентра предупредили москвичей о метели в субботу
22.12.2018 19:43 / Общество / Прочли: 279 человек
Обратим внимание на погоду в субботу в российской столице не только метель, но и снежные заносы. Что касается погоды, ее объявили потенциально опасной.
В сообщении Гидрометцентра сказано следующее: "Снег. Метель, заносы на дорогах, гололедица".
Сегодня на протяжении дня в столице термометры показали от 4 до 2 градусов мороза. Иная температура ожидается ночью - от 4 до 2 ниже нуля.
Несколько слов о погоде в Подмосковье. Так, днем и ночью возможно от 7 до 2 градусов мороза.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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