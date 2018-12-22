Представители Гидрометцентра предупредили москвичей о метели в субботу

В сообщении Гидрометцентра сказано следующее: "Снег. Метель, заносы на дорогах, гололедица".



Сегодня на протяжении дня в столице термометры показали от 4 до 2 градусов мороза. Иная температура ожидается ночью - от 4 до 2 ниже нуля.

Несколько слов о погоде в Подмосковье. Так, днем и ночью возможно от 7 до 2 градусов мороза.

Текст: Т. Сокот



