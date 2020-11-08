Москвичи предупреждены о заморозках и гололеде





Ситуацию прокомментировали представители МЧС. Они сообщили о том, что с 21:00 в Москве и Подмосковье стоит ожидать заморозки. Да и на дорогах вполне возможно образование гололеда.

Представители пресс-службы правительства Москвы рекомендовали автовладельцам, чтобы они максимально избегали резких маневров и торможений во время движения. Что касается пешеходов, то им говорили стараться подбирать обувь на не скользящей подошве.

Несколько слов о пожилых людях. Им советовали при ходьбе использовать трости с резиновым наконечником.

Текст: Т. Сокот



