Происшествие в порту испанской Барселоны с круизным судном столкнулся паром

Это столкновение случилось в момент, когда паром пытался причалить к берегу в порту Барселоны. Это нетипичный и странный инцидент. Известно только что это был паром Grandi Navi Veloci, который прибыл в порт испанской Барселоны из марокканского Танжера. Он столкнулся с круизным лайнером Viking Star, стоявшим у причальной стенки.

Пока что не понятно произошел ли этот инцидент по причине сбоя в работе оборудования либо это была человеческая ошибка.

Также ничего не известно о материальном ущербе.

Текст: Т. Сокот