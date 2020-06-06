Традиционные взгляды россиян на институт семьи мешают Западу «рекламировать» ЛГБТ-ценности
06.06.2020 14:44 / Общество / Прочли: 374 человек
Видеоролик Федерального агентства новостей о гей-паре, усыновляющей ребенка, спровоцировал общественный резонанс.
Как оказалось, взгляд на традиционные семейные ценности, которого придерживаются россияне, не поддерживает ряд иностранных изданий, работающих в России. Эти СМИ пытаются навязать общественности иные принципы, рассказывая о "нормальности" гомосексуальных семей.
https://vk.com/video-73013298_456254703
Председатель «Союза женщин России» Екатерина Лахова рассказала о том, что международные институты все чаще стали заниматься пропагандой однополых союзов на территории РФ. Она уверена, что ролик, рассказывающий о необходимости поправок в Конституцию, вызвал закономерную реакцию общества на "чужие" ценности.
Финансируемые из-за рубежа СМИ публикуют на своих страницах материалы о нетрадиционных ценностях, пытаясь доказать общественности, что усыновление и воспитание ребенка однополыми родителями - норма.
Подобные материалы не раз выходили на страницах таких изданий, как «Медуза», «Радио Свобода» или «The Insider».
Гомосексуальный союз пытаются преподнести как нечто естественное. Журналисты навязывают читателям мнение, что нетрадиционные ценности могут легко уживаться с традиционными. Сотрудники СМИ прикладывают все силы, чтобы навязать россиянам однополую модель семьи.
Екатерина Лахова в эфире радио «Говорит Москва» рассказала о том, что поправки в 72 статью главного документа страны помогут пресечь попытки внешнего вмешательства в ценности россиян.
«В Конституции это будет прописано, по крайней мере, я буду спокойна в этом плане. И так нет мужественных мужчин. Я не могу воспринимать то, что сегодня происходит, когда международные институты пытаются навязать нам однополые браки», — добавила Лахова.
Идеология, которую навязывают российскому обществу подконтрольные Западу СМИ, несвойственна россиянам. Именно поэтому видео, сделанное сотрудниками ФАН, вызвало такую бурную реакцию общественности. Россияне не готовы отказаться от традиционных семейных ценностей и никакая агитация либеральных СМИ их не переубедит.
https://vk.com/video-73013298_456254703
Председатель «Союза женщин России» Екатерина Лахова рассказала о том, что международные институты все чаще стали заниматься пропагандой однополых союзов на территории РФ. Она уверена, что ролик, рассказывающий о необходимости поправок в Конституцию, вызвал закономерную реакцию общества на "чужие" ценности.
Финансируемые из-за рубежа СМИ публикуют на своих страницах материалы о нетрадиционных ценностях, пытаясь доказать общественности, что усыновление и воспитание ребенка однополыми родителями - норма.
Подобные материалы не раз выходили на страницах таких изданий, как «Медуза», «Радио Свобода» или «The Insider».
Гомосексуальный союз пытаются преподнести как нечто естественное. Журналисты навязывают читателям мнение, что нетрадиционные ценности могут легко уживаться с традиционными. Сотрудники СМИ прикладывают все силы, чтобы навязать россиянам однополую модель семьи.
Екатерина Лахова в эфире радио «Говорит Москва» рассказала о том, что поправки в 72 статью главного документа страны помогут пресечь попытки внешнего вмешательства в ценности россиян.
«В Конституции это будет прописано, по крайней мере, я буду спокойна в этом плане. И так нет мужественных мужчин. Я не могу воспринимать то, что сегодня происходит, когда международные институты пытаются навязать нам однополые браки», — добавила Лахова.
Идеология, которую навязывают российскому обществу подконтрольные Западу СМИ, несвойственна россиянам. Именно поэтому видео, сделанное сотрудниками ФАН, вызвало такую бурную реакцию общественности. Россияне не готовы отказаться от традиционных семейных ценностей и никакая агитация либеральных СМИ их не переубедит.
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
Египет готов начать военные действия в Ливии. В Триполи это назвали объявлением войны
24.06.2020 15:57 / В миреПрезидент Египта назвал возможное вторжение в Ливию легитимным.Страны Арабской лиги планируют обсудить противо...
ВОЗ: последствия коронакризы будут ощущаться десятилетиями
24.06.2020 10:33 / ОбществоПандемии проходят гораздо труднее, чем обычные кризисы здравоохранения, отметил глава ВОЗ....
В Африке коронавирусом инфицировано более 300 000 людей
24.06.2020 10:31 / ОбществоВ государствах Африки общее количество подтвержденных случаев заражения Covid-19 достигла отметки 306 567. Об ...
В опере Барселоны состоялся необычный концерт: вместо людей зрителями были ... растения
24.06.2020 10:19 / Шоу-бизнесОрганизаторы концерта побуждают задуматься о том, в какой ситуации сейчас оказалось человечество....
Саудовская Аравия запретила иностранцам хадж
24.06.2020 10:15 / В миреВлада отметила, что только «очень ограниченное число» мусульман разных национальностей, которые уже проживают ...
О том, как в самой большой трущобе Азии распространялся коронавирус
23.06.2020 14:18 / В миреВ Дхарави проживает 650,00 человек....
Северная Корея: что стоит за сносом офиса связи?
23.06.2020 14:04 / В миреСеверная Корея осуществила угрозу сноса совместного офиса связи с Югом, что вызвало тревогу во всем мире....
Диетолог о продуктах, мешающих здоровому сну
23.06.2020 13:56 / ОбществоНемецкий диетолог Хайдрун Шуберт перечислил продукты, которые являются основным препятствием для полноценного ...
Коронавирус: в Германии вспыхнула новая локальная локализация
23.06.2020 13:37 / ОбществоВласти отправили поставки на карантинных работников мясокомбината в Тонни....
Роспотребнадзор дал советы россиянам на предмет выбора тортов и пирожних
23.06.2020 13:31 / ОбществоПредставители Роспотребнадзора проинформировали общественность о том, как российским потребителям лучше покупа...
Источник: LadyVenus.ru
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар