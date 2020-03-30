Немецкое агентство общественного здравоохранения, Институт Роберта Коха (RKI) о пандемии короновируса в их стране

Число погибших на национальном уровне составляет 455, что на 66 больше, чем в воскресенье.



Цифры RKI состоят из подсчетов, переданных региональным властям. Так как они передаются через официальные процедуры, цифры RKI иногда задерживаются и отстают от чисел в Университете Джона Хопкинса, который считается одним из самых авторитетных источников для мировых цифр.

Вскоре после новостей о том, что Томас Шефер, министр финансов германского государства Гессен, по-видимому, покончил с собой из-за опасений, связанных с кризисом коронавируса, губернатор штата Фолькер Буффье сообщил о том, что Шефер беспокоился «удастся ли добиться успеха в реализации огромных ожиданий населения, особенно финансовой помощи».

«Я должен предположить, что эти заботы ошеломили его», - добавил губернатор.

Текст: Т. Сокот



