Эксперт о том, как прогревать машины
26.03.2020 11:26 / Общество / Прочли: 470 человек
Сергей Зиновьев, журналист издания "За рулем", проинформировал общественность о том, как же все-таки лучше всего прогревать двигатель автомобиля.
Он обратил внимание общественности на тот факт, что самый оптимальный способ – это применение предпускового подогревателя.
Специалист обратил внимание общественности на кратковременный прогрев продолжительностью две-три минуты. Также говорилось о последующих движениях на низких оборотах в течении еще пары минут. Это дает лучший результат не только с экологической точки зрения, но и учитывает расход топлива.
Автор публикации говорит о том, что российское законодательство создает довольно парадоксальной ситуации – с одной стороны.
Обратим внимание на тот факт, что в ПДД пункт 17.2 раздела «Движение в жилых зонах» запретил стоянку с работающим двигателем. Еще запретили езду с обледенелым стеклом согласно закону. Это никак не связано с многочисленными очевидными рисками.
В том случае служители порядка предпримут попытку, чтобы оштрафовать человека за то, что он занимается прогревом автомобиля в мороз. Поэтому рекомендуется ссылаться на примерзшие дворники. Также желательно ссылаться на затвердевшую незамерзайку. В обоих случаях эксплуатация транспортных средств запрещена. Так будет продолжаться до тех пор, пока проблема не будет устранена.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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