Эксперт о том, как прогревать машины

Он обратил внимание общественности на тот факт, что самый оптимальный способ – это применение предпускового подогревателя.







Специалист обратил внимание общественности на кратковременный прогрев продолжительностью две-три минуты. Также говорилось о последующих движениях на низких оборотах в течении еще пары минут. Это дает лучший результат не только с экологической точки зрения, но и учитывает расход топлива.

Автор публикации говорит о том, что российское законодательство создает довольно парадоксальной ситуации – с одной стороны.





Обратим внимание на тот факт, что в ПДД пункт 17.2 раздела «Движение в жилых зонах» запретил стоянку с работающим двигателем. Еще запретили езду с обледенелым стеклом согласно закону. Это никак не связано с многочисленными очевидными рисками.





В том случае служители порядка предпримут попытку, чтобы оштрафовать человека за то, что он занимается прогревом автомобиля в мороз. Поэтому рекомендуется ссылаться на примерзшие дворники. Также желательно ссылаться на затвердевшую незамерзайку. В обоих случаях эксплуатация транспортных средств запрещена. Так будет продолжаться до тех пор, пока проблема не будет устранена.

Текст: Т. Сокот



