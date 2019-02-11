Обострение кризиса: приблизительно 100 деток умерли от Эболы в Демократической Республике Когно
11.02.2019 11:27 / Общество / Прочли: 352 человек
В общей сложности 97 детей умерли от вирусного заболевания за период вспышки (август месяц до сегодняшнего дня). 65 из этих деток были менше 5 лет.
Показатель смертности изменился в январе. Он очень быстро вырос (приблизительно на 20 человек умерло больше на протяжении недели). Эта информация принадлежит представите лям благотворительной организации.
Лишь за последние три недели января специалисты зарегистрировали 120 новых случаев заболевания.
Лихорадка Эбола провоцирует сильную головную боль и в некоторых случаях кровоизлияние. От нее умирает, в бреднем, половина инфицированных, хотя в последней вспышке летальность составила около 60%.
По данным Всемирной организации здравоохранения, нынешняя вспышка в Конго является второй по смертоносности и второй по величине в истории. Одна из них касается Западной Африки (2014 год). Тогда от этого заболевания погибло более 11 000 человек.
Всего с августа месяца в Конго зарегистрировано 806 случаев заболевания, информирует общественность Министерство здравоохранения страны. Из этих случаев 745 имеют подтверждение. Еще было зарегистрировано 505 случаев смерти.
"…. Если мы не примем срочных мер для сдерживания этой вспышки, она может продлиться еще шесть месяцев, если не целый год", - сказано в заявлении директора по спасению детей в ДРК Хизер Керр.
"Крайне важно убедить общины в том, что Эбола является неотложной и реальной проблемой. Люди срывали похороны, потому что не верили, что умерший поддался вирусу. Сотрудникам по оказанию помощи угрожали, потому что считалось, что они распространяют Эболу", - добавила она.
Усилия по сдерживанию вспышки удалось подавить отсутствием безопасности и насилием на востоке страны.
По оценкам Агентства общественного здравоохранения ООН, более миллиона беженцев и внутренне перемещенных лиц путешествуют через провинции Северная Киву и Итури. Это движение оказалось потенциальным фактором риска распространения Эболы.
Северная Киву, в которую входят города Бени, Калунгута и Мабалако, является эпицентром вспышки, хотя, по данным Всемирной организации здравоохранения, случаи заболевания зарегистрированы в соседней Итури.
Эти две провинции являются одними из самых густонаселенных в стране и граничат с Угандой, Руандой и Южным Суданом.
Многие дети остаются заражены вирусом по той причине, что их родители находятся в больнице или работают в поле. Очень много сирот. Дети, оставшиеся в одиночестве, подвергаются повышенному риску сексуального насилия или необходимости работать. Некоторые из них продают арахис на обочине дороги, чтобы выжить.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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