Черный грибок: в Индии зарегистрировано приблизительно 9000 случаев редкой инфекции
23.05.2021 19:45 / Общество / Прочли: 292 человек
Дежурный виден рядом с пациентом, который вылечился от коронавируса Covid-19 и теперь инфицирован черным грибком, смертельной грибковой инфекцией, в Медицинском колледже Нетаджи Субхаш Чандра Боса в Джабалпуре 21 мая 2021 года.
В Индии зарегистрированы тысячи случаев «черного грибка», поражающего выздоровевших и выздоравливающих пациентов с COVID-19.
В Индии зарегистрировано более 8 800 случаев смертельного «черного грибка» в условиях растущей эпидемии этого заболевания.
Смертность от обычно редкой инфекции, называемой мукормикозом, составляет 50%, при этом некоторых из них можно спасти лишь путем удаления глаза.
Врачи говорят, что есть связь со стероидами, используемыми для лечения Covid. Особому риску подвержены диабетики.
Западные штаты Гуджарат и Махараштра сообщили о более чем половине зарегистрированных случаев. Еще как минимум 15 штатов сообщили от восьми до 900 случаев. После увеличения числа случаев заболевания 29 штатам Индии было приказано объявить болезнь эпидемией.
Плесень Mucor обычно встречается в почве, растениях, навозе и гниющих фруктах и овощах.
Более 80% пациентов нуждаются в немедленной операции, проинформировал общественность доктор В.П. Панди, заведующий отделением медицины больницы.
Доктор Панди сказал, что в больнице открыли 11 палат на 200 коек для лечения пациентов с черным грибком: «Этот рост пациентов определенно неожиданный», - сказал он.
«Инфекция черным грибком в настоящее время стала более сложной, чем Covid-19. Если пациентов не лечить вовремя и должным образом, то уровень смертности может возрасти до 94%. Стоимость лечения высока, а лекарства недооценены, - сказал доктор Панди.
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