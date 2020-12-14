Индонезия использует SpaceX в качестве стартовой площадки для новой ракеты
14.12.2020 10:22 / В мире / Прочли: 421 человек
Индонезия выдвинула себя в качестве возможной стартовой площадки для проекта SpaceX Илона Маска.
Страна Юго-Восточной Азии уже ведет переговоры с Tesla Маска о возможном партнерстве с электрическими батареями.
Согласно данным Координационного министерства по морским и инвестиционным вопросам Индонезии, президент Джоко Видодо ведет переговоры с Маском.
В январе миллиардер Tesla отправит команду в Индонезию для изучения потенциальных инвестиций.
Один из обсуждаемых вариантов - строительство завода в Центральной Яве.
Индонезия обладает большими месторождениями меди, никеля и олова и стремится стать крупнейшим в мире производителем аккумуляторов для электромобилей.
«Никель - самая большая проблема для аккумуляторов большого объема с большой дальностью действия! Австралия и Канада преуспевают. Производство никеля в США объективно очень слабое. Индонезия великолепна!» - Маск написал в Твиттере ранее в этом году.
Помимо инвестиционного партнерства с Tesla, Видодо также попросил Маска изучить возможность создания космической стартовой станции в Индонезии.
«Президент Джоко Видодо предлагает Маску изучить Индонезию как стартовую площадку для SpaceX», - заявили в министерстве.
Национальный институт аэронавтики и космоса Индонезии (LAPAN) планирует построить свой первый космодром. Он будет расположен в Биаке на острове Папуа.
Его крупномасштабное аэрокосмическое развитие нуждается в международных инвесторах, и SpaceX является одним из возможных партнеров, к которым она обратилась.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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