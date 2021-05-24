Почему индонезийский «новый Бали» обвиняют в нарушении прав человека
24.05.2021 08:31 / В мире / Прочли: 263 человек
Мандалика – это то место, где стоит отдохнуть.
Подумайте о нетронутой воде, бесконечных пляжах, окруженных пальмами и пышных зеленых горах, как о великолепном фоне.
Во время нынешней пандемии Covid путешествия для многих остались далекими воспоминаниями, и это звучит как сбывшаяся мечта туриста.
Именно это и делает индонезийское правительство с Мандаликой, новым туристическим районом, который рекламируют Бали.
Масштабная поддерживаемая правительством программа по развитию этого места как роскошного туристического направления натолкнулась на обвинения в многочисленных нарушениях прав человека на этом месте.
Мандалика - ключевой инвестиционный проект для Индонезии, он также имеет международные инвестиции, в том числе от Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (AIIB).
Чтобы максимизировать свой туристический потенциал, правительство хочет привлечь пятизвездочных отельеров со всего мира, таких как Pullman, Paramount и Club Med.
Также на этом месте уже строится мотоциклетная трасса Гран-при - не совсем то, что многие могут связать с пляжным отдыхом в тропиках.
В конце марта эксперты ООН осудили мегапроект как «попирание прав человека».
Местные жители «подвергались угрозам и запугиванию». Они были «насильственно выселены со своей земли без компенсации». Об этом сказано в совместном заявлении целой группы специалистов ООН.
Резкая критика также направлена непосредственно на AIIB и французскую группу VINCI, которая является крупнейшим инвестором, отвечающим за гоночную трассу, несколько отелей и больницу.
Региональные власти и полиция опровергли обвинения в захвате земель и принудительных выселениях, а миссия Индонезии при ООН даже обвинила экспертов в «ложном нарративе».
АБИИ также подчеркнул, что он придерживается экологических и социальных норм и довольно «быстро» реагирует на возникающие жалобы.
«В окончательном отчете не было обнаружено доказательств предполагаемого принуждения, применения прямой силы и запугивания, связанных с приобретением земли и переселением», - сказано в заявлении AIIB.
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