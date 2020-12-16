Трамп согласен привиться от коронавируса





В общем, американский лидер будет делать прививку, когда врачи сочтут это необходимым.

Напомним, что в начале октября оень многоговорилось о заражении Трампа COVID-19.

В числе заболевших оказалась первая леди Меланья Трамп и несколько человек из их близкого окружения.

Немного позже Трамп объявил, что полностью поправился и одолел "безумный ужасный китайский вирус".

Текст: Т. Сокот



