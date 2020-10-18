Оползень во Вьетнаме: спасатели ищут выживших в казармах





Во Вьетнаме ведутся поиски 11 солдат, чьи казармы засыпал огромный оползень. Страна борется с сильнейшими наводнениями за многие годы.

На сегодняшний день из остатков бараков в центральной провинции Куангчи извлечено одиннадцать тел.

Сильные дожди обрушились на большую часть Вьетнама за последнюю неделю. В результате наводнений и оползней погибли не менее 70 человек.

Есть опасения, что в ближайшие дни паводковые воды усилятся.

Муниципальные работники эвакуируют местных жителей из зоны наводнения в провинции Куангчи, Вьетнам, 18 октября 2020 г.

Паводковые воды затронули большую часть провинции Куангчи.

Правительство заявило, что часть 4-го военного округа Вьетнама пострадала от оползня рано утром в воскресенье.





«С 2 часов ночи произошло от четырех до пяти оползней, …..вся гора вот-вот рухнет», - информирует общественность местный чиновник Ха Нгок Зыонг.

Пока спасатели работали над извлечением тел, высокопоставленные должностные лица предупреждали об опасности дальнейших оползней. Возможно потребуется более безопасный способ доступа к месту.

Смертельный оползень произошел через несколько дней после того, как 13 членов спасательной команды, многие из которых солдаты, были найдены мертвыми, пытаясь спасти рабочих гидроэлектростанции, пострадавшей от оползня в соседней провинции Туа Тхиен Хюэ.

Текст: Т. Сокот



