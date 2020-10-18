Оползень во Вьетнаме: спасатели ищут выживших в казармах
18.10.2020 19:42 / Происшествия / Прочли: 353 человек
Спасатели ищут пропавших без вести солдат в провинции Куангчи, Вьетнам, 18 октября 2020 г. Спасательные работы могут быть сорваны из-за опасений новых оползней.
Во Вьетнаме ведутся поиски 11 солдат, чьи казармы засыпал огромный оползень. Страна борется с сильнейшими наводнениями за многие годы.
На сегодняшний день из остатков бараков в центральной провинции Куангчи извлечено одиннадцать тел.
Сильные дожди обрушились на большую часть Вьетнама за последнюю неделю. В результате наводнений и оползней погибли не менее 70 человек.
Есть опасения, что в ближайшие дни паводковые воды усилятся.
Муниципальные работники эвакуируют местных жителей из зоны наводнения в провинции Куангчи, Вьетнам, 18 октября 2020 г.
Паводковые воды затронули большую часть провинции Куангчи.
Правительство заявило, что часть 4-го военного округа Вьетнама пострадала от оползня рано утром в воскресенье.
«С 2 часов ночи произошло от четырех до пяти оползней, …..вся гора вот-вот рухнет», - информирует общественность местный чиновник Ха Нгок Зыонг.
Пока спасатели работали над извлечением тел, высокопоставленные должностные лица предупреждали об опасности дальнейших оползней. Возможно потребуется более безопасный способ доступа к месту.
Смертельный оползень произошел через несколько дней после того, как 13 членов спасательной команды, многие из которых солдаты, были найдены мертвыми, пытаясь спасти рабочих гидроэлектростанции, пострадавшей от оползня в соседней провинции Туа Тхиен Хюэ.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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