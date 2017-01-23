Под завалами отеля в Италии итальянские спасатели обнаружили восемь выживших

Итальянские спасатели обнаружили людей живыми в отеле, что расположен в центре Италии. Напомним, что его накрыла лавина, а найдены еще два человека.



В итальянском Департаменте гражданской защиты сообщили, что на данный момент живыми обнаружены в общей сложности восемь человек. Среди них двое детей.





Спасатели эвакуируют людей. Согласно данным, из-под перегородок чердака, под которыми удалось укрыться людям после схода лавины, извлекли женщина. На вертолете ее доставляют в больницу.





Так, всю ночь продолжались спасательно-поисковые работы.





В настоящий момент в официальном списке погибших в результате ЧП числятся два человека. Их тела извлекли в четверг. Спасти удалось еще двоих пострадавших. Мужчины находились на улице и укрылись в автомобиле. У одного из них оказалось сильное обморожение.





Напомним, что лавина на отель сошла в минувшую среду. Она скорее всего была спровоцирована сильным землетрясением, которое случилось в среду утром в центральной Италии. Напомним, что в этот момент происшествия внутри отеля находились люди - 30 человек.





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Т. Сокот



