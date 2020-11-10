Представители Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Арцаха о том, что по Степанакерту ударили дальнобойными ракетами





В частности, в этот раз под ударами оказались как жилые дома, так и многочисленные объекты гражданской инфраструктуры.

Представители ведомства утверждают, что ни по одному военному объекту в черте города азербайджанская армия не стреляла.

Напомним, что вторая война за Карабах началась 27 сентября. С тех пор беженцами оказались более 90 тысяч армян. К огромному сожалению в этих боях за Карабах погибло к настоящему времени несколько тысяч человек.

Текст: Т. Сокот



