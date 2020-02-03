Инцидент в карельском цирке: медведь чуть не разорвал дрессировщика

Характер происшествия следующий - шло выступление. Участник этого мероприятия - медведь. Мишка под руководством двух дрессировщиков выполнял номер. Он ходил на задних лапах, двигая тележку. Однако, затем он впал в ярость, напав на одного из сотрудников цирка.







В работу включился напарник. Он бросился пинать медведя, применив против зверя электрошокер.

Обратим внимание, что в первых рядах, кстати, сидели матери с детьми. Зрители очень сильно напугались.





Ситуацию прокомментировали пользователи сети, посетившие выступление. Они отметили, что у них до сих пор «коленки трясутся».





Да и такого никто не ожидал. Все жаловались на отсутствие ограды вокруг арены.





Несколько слов о медведе. Он оказался крупный. Его нападение действительно могло очень плохо закончится как для зрителей, так и для сотрудников цирка.





Некоторые жители Олонца высказались за запрет цирков.





Одновременно представители сообщества обратилось к администрации города, чтобы она обратила пристальное внимание на безопасность данного мероприятия.





Текст: Т. Сокот



