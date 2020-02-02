Об инциденте с участием медведя в Кемеровской области

Несколько слов об охотнике. Ему было 64 года. Он на момент инцидента был вооружен ружьем мелкого калибра. Известно, охотник в назначенное время не вернулся домой. Дальше сын с приятелем отправились на поиски. В лесу они увидели медведя. Тот к ним приближался, поэтому они выстрелили. Было уже темно. Поэтому они не поняли, поразили ли они зверя или нет. В результате, они вызвали егеря.







На место этого происшествия прибыли специалисты. Они констатировали смерть животного. Рядом обнаружили тело мужчины.





Представители следствия устанавливает все обстоятельства этого происшествия.





Дальше выясняется имел ли мужчина разрешение на охоту.

Текст: Т. Сокот



