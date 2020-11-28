Пожар в Париже: митингующие подожгли здание Банка Франции





Обратим внимание на статистику: всего в акциях протеста принимало участие приблизительно 46 тысяч человек.

Еще погромщики подожгли киоск на площади Бастилии. Они были очень активны, поэтому выбили стёкла в ресторане.

Что касается агрессивных митингующих, то они выкорчёвывали деревья, посаженые в клумбы у ресторана, бросая их в горящие урны.

Те, кто остался на площади, выкорчевывали брусчатку и бросали ее в сотрудников полиции.

Что касается ответа правоохранителей, то они применяли слезоточивый газ.

Текст: Т. Сокот



