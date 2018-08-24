Французская полиция занята спецоперацией в пригороде Парижа

В Twitter-аккаунте местной полиции по этому поводу представлено следующее сообщение: «Трапп. Ведется полицейская операция. Пожалуйста, избегайте района ее проведения и соблюдайте периметр безопасности».



Не так давно похожий инцидент случился на востоке Бельгии: неизвестный напал на людей с ножом. Тогда скончались трое человек. Это был сам нападавший и еще две женщины.

Местные власти искренне соболезнуют семьям и родственникам погибших.

Текст: Т. Сокот



