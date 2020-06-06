О том, что ранее на атомной электростанции "Иката" в Японии произошел сбой

В пресс-службе оператора АЭС по этому поводу сообщили следующее: "Во время подготовки к плановому извлечению отработавших топливных стержней специалисты не смогли поднять верхнюю часть устройства, фиксирующую топливные сборки в реакторе. В следствие этого была случайно поднята одна из 48 регулирующих кассет... Работы были немедленно приостановлены".



Эту ситуацию прокомментировали в компании Shikoku Electric Power Company, уточнив, что утечки радиации и влияния на окружающую среду не случилось.

Текст: Т. Сокот



