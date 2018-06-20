За сутки в Японии после землетрясения произошло 26 афтершоков

Представители главного метеорологического управления Японии проинформировали общественность о повторных подземных толчках за сутки после разрушительного землетрясения в Осаке.



Специалисты считают, что повторение толчков стоит ожидать в течение недели.

Напомним, что в результате произошедшего сеймособытия в префектуре Осака погибли люди - четыре человека. В числе пострадавших еще 360 человек.

Текст: Т. Сокот



