Компания из ОАЭ о покупке у Венесуэлы трех тонн золота - Центральный банк Венесуэлы

Напомним, что эта тема неоднократно прорабатывалась в СМИ, но по этому поводу была разная и не всегда достоверная информация. Сделка была приостанавлена до урегулирования политического кризиса в Венесуэле. Таково сообщение компании было размещенно в Twitter.



Оно носило следующий характер: "21 января 2019 года Noor Capital приобрела приблизительно три тонны золота у центрального банка Венесуэлы согласно международным стандартам и действующим местным законам".

Текст: Т. Сокот



