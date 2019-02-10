Высокопоставленный источник в Каракасе: в ОАЭ планируют продать 15 тонн венесуэльского золота

Что касается расчетов с Центробанком республики, их проведут в евро.



Источник говорит, что сотрудники Центробанка Венесуэлы уже отправили золото чартерным рейсом в ОАЭ. Речеь идет о трех тоннах золота.

Что касается остального золота, она хранится в хранилищах ЦБ в Каракасе.

Текст: Т. Сокот



